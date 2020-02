Reino Unido/Relações Internacionais

Reino Unido: manifestantes pedem libertação de Julian Assange

Julian Assange,quando saía do tribunal de Westminster em Londres, no passado dia 13 de Janeiro. REUTERS/Simon Dawson

Texto por: RFI

Algumas centenas de manifestantes desfilaram este sábado nas ruas de Londres para pedir a não extradição, para os Estados Unidos, do jornalista-activista australiano Julian Assange, actualmente detido no Reino Unido, por ter divulgado em 2010,documentos tidos como confidenciais sobre as operações das tropas americanas no Afeganistão e no Iraque. Se Assange for extraditado para os Estados Unidos incorre uma pena de prisão de mais de 100 anos e até mesmo uma condenação à morte.