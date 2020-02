Saúde/Irão

Irão: coronavírus mata oito pessoas

Habitantes de Teerão utilizam máscaras sanitárias para se proteger contra o Covid-19. 20 de Fevereiro de 2020 Reuters

Texto por: RFI

O Irão tornou-se Domingo o país em que o novo coronavírus provocou o maior número de mortes, fora da China. Oito pessoas morreram, o que levou os Estados vizinhos a fechar as suas fronteiras, bem como a proibir as viagens do e para o Irão. As autoridades municipais de Teerão encaram a possibilidade, de colocar a cidade em quarentena, se o número de pessoas infectadas aumentar.