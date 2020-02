Alemanha: Carro avança sobre multidão em desfile de Carnaval

Um automóvel avançou sobre a multidão, esta segunda-feira, durante um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha. De acordo com um primeiro balanço, há mais de 30 feridos e pelo menos um terço das vítimas terão sido feridas com gravidade.

Um carro atropelou várias pessoas no desfile de carnaval da cidade de Volkmarsen, na Alemanha. De acordo com o jornal alemão Bild, há 30 feridos, um terço em estado grave. A agência France Presse avança com “várias dezenas” de feridos, de acordo com um porta-voz da polícia local.

O condutor do automóvel, de 29 anos, foi detido. Segundo a imprensa local, o motorista de uma carrinha Mercedes prateada com matrícula local contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile e terá acelerado antes de atingir a multidão. Várias testemunhas disseram que o condutor pareceu dirigir-se especialmente contra crianças e que acelerou contra a multidão.

Entretanto, a polícia declarou que todos os desfiles de Carnaval do Estado de Hesse foram anulados por medida de segurança. Várias cidades da Alemanha ocidental celebram o Carnaval com grandes desfiles, entre as quais Colónia, Mainz e Dusseldorf.

Este incidente acontece cinco dias após o atentado xenófobo na cidade de Hanau, na mesma região da Alemanha, com dez mortos. A polícia afirma que ainda não sabe se o incidente foi um atentado ou um acidente.

Reportagem de António Cascais

