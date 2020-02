Começou julgamento sobre extradição de Julian Assange

Começaram, esta segunda-feira, em Londres, as audiências visando a possível extradição do autraliano Julian Assange rumo aos Estados Unidos. O fundador da Wikileaks poderá ter que aguardar meses antes de a decisão vir a ser conhecida.

Vestido com um fato e camisola cinzentos e camisa branca, o fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, compareceu, esta segunda-feira, a tribunal, em Londres, no início do processo de extradição para os Estados Unidos.

A justiça britânica vai ter de decidir se aceita o pedido para Assange ser julgado pelas acusações de conspiração por aceder ilegalmente ao sistema informático militar norte-americano.

Julian Assange tornou-se conhecido por dar a cara pelo Wikileaks, o site que começou a divulgar em 2010 documentos confidenciais comprometedores e incómodos, incluindo um vídeo de um ataque de um helicóptero norte-americano a civis no Iraque e centenas de telegramas diplomáticos.

Os Estados Unidos argumentam que foram postas em risco as vidas de fontes dos serviços secretos e militares norte-americanos e que Assange é um delinquente comum que deve ser julgado pelos seus crimes de pirataria informática.

Porém, os defensores do australiano argumentam que está em causa a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e que o ativista arrisca uma pena excessiva de até 175 anos de prisão.

Esta segunda-feira, no exterior do tribunal, concentraram-se algumas dezenas de apoiantes.

O processo vai durar vários meses, e se forem pedidos recursos, pode potencialmente prolongar-se por vários anos.

