Futebol: Benfica recuperou liderança na Liga Portuguesa

O SL Benfica venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Gil Vicente, no jogo que encerrou a 22ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os encarnados recuperaram o primeiro lugar na Liga Portuguesa após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. O único tento do encontro foi apontado pelo avançado brasileiro Carlos Vinícius.

Um triunfo que não foi fácil para o SL Benfica, que no entanto recuperou a liderança do campeonato português com 57 pontos, mais um do que o FC Porto.

O Futebol Clube do Porto venceu por 1-0 o Portimonense no passado domingo. O único golo do jogo foi marcado pelo defesa brasileiro Alex Telles.

No terceiro lugar com 40 pontos encontramos o Sporting de Braga que venceu por 3-1 o Vitória de Setúbal, enquanto o Sporting Clube de Portugal está na quarta posição com 39 pontos isto após um triunfo por 2-0 frente ao Boavista.

Na próxima jornada o FC Porto desloca-se ao terreno do Santa Clara, a 2 de Março pelas 18h30, hora local, enquanto o Benfica recebe o Moreirense no mesmo dia pelas 20h45, hora local.

