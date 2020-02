Liga dos Campeões: Barcelona defronta Nápoles em crise do coronavírus

Nesta terça-feira 25 de fevereiro decorrem mais dois encontros dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Nápoles-Barcelona e Chelsea-Bayern Munique.

Os espanhóis do FC Barcelona deslocam-se nesta terça-feira ao terreno dos italianos do Nápoles isto durante a crise do coronavírus. O jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol não foi adiado.

Recorde-se no entanto que quatro encontros da Série A, primeira divisão italiana, foram adiados. A UEFA não deve adiar este jogo, visto que o surto está concentrado na zona norte do país.

De notar que o argentino Lionel Messi, avançado do Barcelona, vai actuar pela primeira vez na cidade que ficou célebre com a passagem pelo clube da estrela argentina Diego Maradona. Diego Maradona venceu dois títulos italianos, duas Taças da Italia, uma Supertaça e uma Taça UEFA com o Nápoles.

Bayern Munique tenta ultrapassar besta negra

Os germânicos do Bayern Munique deslocam-se ao terreno dos ingleses do Chelsea, em Londres na capital britânica.

Os alemães procuram vingar-se das diferentes derrotas perante o Chelsea. Na temporada 2004/2005, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, os ingleses venceram em casa por 4-2 e apenas perderam por 3-2 na deslocação a Munique, selando assim o apuramento do clube londrino. A segunda derrota marcante para os jogadores germânicos foi na época 2011/2012, na final da prova, que terminou com um empate a uma bola no fim do tempo regulamentar, mas os britânicos acabaram por levar o troféu para casa com um triunfo por 4-3 na marcação das grandes penalidades.

O único triunfo do Bayern Munique foi em 2013, na Supertaça europeia, quando, após um empate a duas bolas, os jogadores da equipa alemã venceram por 5-4 na marcação das grandes penalidades.

Os dois encontros decorrem nesta terça-feira 25 de fevereiro pelas 21h00, hora local.

