Liga Europa/Kifuta Kiala: «Porto vai ter dificuldades frente ao Bayer Leverkusen»

A segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa inicia-se na quarta-feira com o encontro entre o Sporting de Braga e os escoceses do Rangers.

Portugal tem quatro clubes na Liga Europa, três dos quais deviam jogar na quinta-feira 27 de fevereiro, no entanto por haver dois clubes de cidade algo ‘próximas’, o Sporting de Braga e o FC Porto, os bracarenses vão jogar já nesta quarta-feira frente ao Rangers, equipa escocesa da cidade de Glasgow.

Recorde-se que na primeira mão os escoceses venceram por 3-2 após terem estado a perder por 0-2. O Sporting de Braga precisa, no entanto, de vencer apenas por 1-0 para seguir em frente.

FC Porto mede forças com Bayer Leverkusen

Os três outros clubes portugueses: FC Porto, SL Benfica e Sporting CP jogam apenas na quinta-feira.

O FC Porto recebe no Estádio do Dragão os germânicos do Bayer Leverkusen, sendo que o clube português perdeu em território alemão por 2-1.

Kifuta Kiala, avançado luso-congolês do clube alemão do Oldenburg, quarto escalão na Alemanha, seguiu os passos do Porto na primeira mão e reconhece que esta segunda mão não vai ser fácil, apesar do golo apontado fora.

Kifuta Kiala, avançado do Oldenburg

Kifuta Kiala também abordou o seu percurso pessoal, saindo da RDC para juntar-se ao pai, futebolista e internacional congolês que se tinha transferido para Portugal.

Sporting CP na Turquia, Benfica em Lisboa

O Sporting CP é o clube português que está na melhor situação visto que na primeira mão, em Lisboa, venceu por 3-1 os turcos do İstanbul Başakşehir, isto enquanto o Benfica perdeu na Ucrânia por 2-1 frente ao Shakhtar Donetsk.

Em Lisboa os encarnados terão de inverter a tendência, enquanto os leoninos não poderão ser derrotados por dois golos de diferença, isto se não marcarem nenhum golo.

