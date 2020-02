China/Itália

OMS alerta para riscos de propagação mundial e pandemia do coronavírus

Risco de pandemia mundial do coronavírus, afirma director geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus REUTERS/Denis Balibouse

Texto por: RFI

Apesar de melhorias no controlo da epidemia do coronavírus pelas autoridades chinesas há uma aceleração da contaminação fora da China, com mais de 34 países afectados. Na Europa, a Itália, país mais afectado, regista disfunções num hospital de Milão. A OMS, receia mesmo uma propagação do vírus e risco de pandemia.