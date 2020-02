Liga dos Campeões: Cristiano Ronaldo em Lyon apesar de coronavírus

Nesta quarta-feira 26 de fevereiro decorrem os últimos encontros dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Real Madrid-Manchester City e Lyon-Juventus.

Os franceses do Lyon recebem os italianos da Juventus em território gaulês num momento em que há cada vez mais casos de coronavírus em Itália.

A UEFA, organismo que gere o futebol europeu, não adiou nenhum jogo dos oitavos-de-final, no entanto muitas vozes criticam a autorização dada pelas autoridades francesas aos adeptos italianos para poder desloca-se ao Estádio do Lyon.

Nos confrontos directos entre as duas equipas a Juventus, que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo, é favorita visto que venceu três dos quatro jogos. Na fase de grupos da época 2016/2017, os italianos venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Lyon, enquanto em casa dos transalpinos verificou-se um empate a uma bola.

De referir que os dois outros encontros decorreram nos quartos-de-final da Liga Europa na temporada 2013/2014. A Juventus venceu na primeira mão, em França, por 0-1, e voltou a vencer desta vez por 2-1 em Turim na segunda mão.

De notar que o avançado português, Cristiano Ronaldo, apenas apontou dois golos em seis jogos disputados.

Real Madrid quer ultrapassar Manchester City

Os espanhóis do Real Madrid deslocam-se ao terreno dos ingleses do Manchester City no Etihad Stadium.

Nos confrontos directos, sempre na Liga dos Campeões, entre as duas equipas o Real Madrid tem vantagem visto que venceu dois encontros e empatou mais dois. Nas meias-finais na época 2015/2016, os espanhóis empataram sem golos na Inglaterra, antes de vencer por 1-0 na capital espanhola.

Já na fase de grupos na temporada 2012/2013, os merengues venceram por 3-2 em casa, e alcançaram um empate a uma bola em território britânico.

Um encontro importante para cada uma das equipas visto que o Manchester City está distanciado na luta pelo título de Campeão da Inglaterra, enquanto o Real Madrid também já acumulou pontos de atraso na luta com o FC Barcelona.

FC Barcelona empatou em Itália, Bayern de Munique esmagou adversário

Os espanhóis do FC Barcelona deslocaram-se ao terreno dos italianos do Nápoles e empataram a uma bola. O belga Dries Mertens abriu o marcador para a equipa transalpina, enquanto o francês Antoine Griezmann deu um precioso empate aos Blaugranas.

De notar que o argentino Lionel Messi, avançado do Barcelona, actuou pela primeira vez na cidade que ficou célebre com a passagem pelo clube da estrela argentina Diego Maradona. Diego Maradona venceu dois títulos italianos, duas Taças da Italia, uma Supertaça e uma Taça UEFA com o Nápoles.

Os germânicos do Bayern Munique deslocaram-se ao terreno dos ingleses do Chelsea, em Londres na capital britânica, e esmagaram o adversário por 0-3.

O avançado germano-marfinense Serge Gnabry apontou dois golos, enquanto o polaco Robert Lewandowski sentenciou o resultado do encontro.

Os alemães vingaram-se das diferentes derrotas perante o Chelsea e estão a uma passo dos quartos-de-final.

A segunda mão destes encontros decorre a 18 de Março.

