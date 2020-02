Liga Europa/Marco Paixão: “Acredito no apuramento das 4 equipas portuguesas”

Os jogadores do Sporting de Braga tentam alcançar o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa.

Pontapé de saída da segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa com um primeiro encontro nesta quarta-feira entre o Sporting de Braga e os escoceses do Rangers.

Portugal tem quatro equipas na Liga Europa de futebol. O Sporting de Braga joga já nesta quarta-feira frente ao Rangers, equipa escocesa da cidade de Glasgow.

Recorde-se que na primeira mão os escoceses venceram por 3-2 após terem estado a perder por 0-2. O Sporting de Braga precisa, no entanto, de vencer apenas por 1-0 para seguir em frente.

Quinta-feira, dia decisivo para os outros clubes portugueses

O FC Porto recebe no Estádio do Dragão os germânicos do Bayer Leverkusen, sendo que o clube português perdeu em território alemão por 2-1.

O Sporting CP é o clube português que está na melhor situação visto que na primeira mão, em Lisboa, venceu por 3-1 os turcos do İstanbul Başakşehir, isto enquanto o Benfica perdeu na Ucrânia por 2-1 frente ao Shakhtar Donetsk.

Em Lisboa os encarnados terão de inverter a tendência, enquanto os leoninos não poderão ser derrotados por dois golos de diferença, isto se não marcarem nenhum golo.

Para Marco Paixão, avançado português dos turcos do Altay, as quatro equipas lusas podem alcançar o apuramento.

Marco Paixão, avançado do Altay





