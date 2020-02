Cimeira franco-italiana com em pano de fundo crise de Covid-19

O Primeiro-ministro italiano,Giuseppe Conte acolheu na tarde de quinta-feira, em Nápoles, o Presidente da França, Emmanuel Macron para a trigésima quinta cimeira franco-italiana, que tem como objectivo relançar a cooperação bilateral entre Roma e Paris. Com em pano de fundo a crise do Covid-19 que afecta a Itália, o chefe de Estado francês chegou a cidade de Nápoles acompanhado por uma delegação de onze ministros para a cimeira,que visa reforçar os laços entre os dois países co-fundadores do Mercado Comum, precursor da CEE (Comunidade Económica Europeia) e da actual União Europeia.

Em Nápoles, o Presidente Emmanuel Macron exortou os seus parceiros italianos e europeus a cooperar, na luta contra a epidemia do Covid-19, que tem afectado particularmente a Itália.

O chefe de Estado francês sublinhou que era importante manter a organização da cimeira franco-italiana, não obstante a crise do novo coronavírus, que também já atingiu a França.



Emmanuel Macron realçou a necessidade de os países da União Europeia coordenarem os seus esforços, no combate ao referido vírus, tendo lembrado que, um dia antes, os ministros da Saúde, reuniram-se em Roma para definir uma estratégia comum.



Não teve lugar nenhuma cimeira franco-italiana, desde a organizada no final de 2017 em Lyon, o que, segundo observadores, confirma a tensão, que marcou as relações entre as autoridades de Paris e Roma nos últimos dois anos, exacerbada pela postura do antigo ministro do Interior e líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini.

Durante o conturbado período a França chegou a efectuar a chamada do seu embaixador em Roma,no auge de uma guerra de palavras entre Paris e Roma, marcada por divergências sobre as questões migratórias.



No âmbito desta curta cimeira, a França e a Itália assinaram um acordo para apoiar a empresa naval franco-italiana Naviris, bem como discutiram sobre a construção da linha férrea de alta velocidade Lyon-Turim e da futura aliança entre os grupos automóveis PSA e Fiat-Chrysler.

