Liga dos Campeões europeus: Cristiano Ronaldo derrotado em Lyon

A Juventus, clube onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo, acabou por ser derrotada por 1-0 na deslocação ao terreno do Lyon, num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os franceses do Lyon receberam e venceram por 1-0 os italianos da Juventus em território gaulês num jogo a contar para os 16avos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol. O único tento da equipa gaulesa foi apontado pelo médio francês Lucas Tousart.

O Lyon leva uma vantagem importante para a segunda mão que vai decorrer em Turim, em território italiano a 17 de Março.

Recorde-se que nos confrontos directos precedentes entre as duas equipas, a Juventus, que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo, tinha vencido três dos quatro jogos. Na fase de grupos da época 2016/2017, os italianos venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Lyon, enquanto em casa dos transalpinos se verificou um empate a uma bola.

De referir que os dois outros encontros decorreram nos quartos-de-final da Liga Europa na temporada 2013/2014. A Juventus venceu na primeira mão, em França, por 0-1, e voltou a vencer desta vez por 2-1 em Turim na segunda mão.

De notar que o avançado português, Cristiano Ronaldo, apenas apontou dois golos em seis jogos disputados.

Real Madrid derrotado pelo Manchester City.

Os espanhóis do Real Madrid receberam e foram derrotados em casa por 1-2 pelos ingleses do Manchester City no Estádio Santiago Bernabéu.

Recorde-se que nos confrontos directos, até agora na Liga dos Campeões, entre as duas equipas o Real Madrid tinha vantagem visto que tinha vencido dois encontros e tinha empatado mais dois. Nas meias-finais na época 2015/2016, os espanhóis empataram sem golos na Inglaterra, antes de vencer por 1-0 na capital espanhola.

Já na fase de grupos na temporada 2012/2013, os merengues venceram por 3-2 em casa, e alcançaram um empate a uma bola em território britânico.

Um encontro importante para cada uma das equipas visto que o Manchester City está distanciado na luta pelo título de Campeão da Inglaterra, enquanto o Real Madrid também já acumulou pontos de atraso na luta com o FC Barcelona.

A segunda mão decorre a 18 de Março em território britânico no Etihad Stadium.

