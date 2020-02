Liga Europa: Porto, Benfica e Sporting tentam apurar-se para oitavos

Pizzi, médio português, apontou o único tento do Benfica na derrota por 2-1 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

Os jogos da segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa de futebol prosseguem nesta quinta-feira com a presença de três clubes portugueses: FC Porto, SL Benfica e Sporting CP. A quarta equipa, o Sporting de Braga, foi eliminada pelos escoceses do Rangers.

O Sporting de Braga perdeu em casa na quarta-feira, em jogo antecipado da segunda mão dos 16avos-de-final da Liga Europa, por 0-1 diante do Rangers, equipa escocesa da cidade de Glasgow.

Recorde-se que na primeira mão os escoceses já tinham vencido por 3-2 após terem estado a perder por 0-2. O Sporting de Braga foi eliminado isto apesar de não ter sofrido nenhuma derrota durante a fase de grupos da prova

Três sobreviventes portugueses

O FC Porto recebe, no Estádio do Dragão, os germânicos do Bayer Leverkusen, sendo que o clube português perdeu em território alemão por 2-1.

De notar que na fase de grupos os “Dragões” não perderam nenhum jogo em casa com dois triunfos: 2-1 frente ao Young Boys (Suíça) e 3-2 frente ao Feyenoord (Holanda), e um empate a uma bola perante o Rangers.

O Sporting CP é o clube português que está na melhor situação visto que na primeira mão, em Lisboa, venceu por 3-1 os turcos do İstanbul Başakşehir.

De referir que o Sporting Clube de Portugal venceu os três jogos em casa na fase de grupos da prova: 2-1 frente ao LASK Linz (Áustria), 1-0 frente ao Rosenborg (Noruega) e 4-0 frente ao PSV (Holanda)

O SL Benfica perdeu na Ucrânia por 2-1 frente ao Shakhtar Donetsk e terá de inverter a tendência em Lisboa. No histórico entre as duas equipas, antes dos 16avos da Liga Europa, cada uma tinha um triunfo. Na fase de grupos da Liga dos Campeões na época 2007/2008, o Benfica perdeu em casa por 0-1, mas tinha vencido na Ucrânia por 1-2. O resultado da primeira mão na Liga Europa acabou por contrariar o histórico entre os dois clubes.

