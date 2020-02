Futebol/Liga Europa: Clubes portugueses foram todos eliminados

Os jogadores do Shakhtar Donetsk festejam o apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Os jogos da segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa de futebol decorreram nesta quinta-feira com a presença de três clubes portugueses que foram eliminados: FC Porto, SL Benfica e Sporting CP. A quarta equipa, o Sporting de Braga, já tinha sido eliminada na quarta-feira.

O FC Porto recebeu e perdeu perante os germânicos do Bayer Leverkusen por 1-3, no Estádio do Dragão. Os alemães apuraram-se para os oitavos visto que na primeira mão, em casa, tinham vencido por 2-1.

De notar que na fase de grupos os “Dragões” não tinham perdido nenhum jogo. Esta primeira derrota caseira valeu também o afastamento da prova.

O Sporting CP, único clube português a ter vencido na primeira mão por 3-1, acabou por ser derrotado na Turquia por 4-1 após prolongamento pelo İstanbul Başakşehir.

Quanto ao SL Benfica, foi a única equipa que não perdeu na segunda mão, tendo empatado a três golos frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk. No entanto os encarnados acabaram por ser eliminados visto que na primeira mao tinham perdido na Ucrânia por 2-1.

Sporting de Braga mostrou caminho para o afastamento

O Sporting de Braga perdeu em casa na quarta-feira, em jogo antecipado da segunda mão dos 16avos-de-final da Liga Europa, por 0-1 diante do Rangers, equipa escocesa da cidade de Glasgow.

Recorde-se que na primeira mão os escoceses já tinham vencido por 3-2 após terem estado a perder por 0-2. O Sporting de Braga foi eliminado isto apesar de não ter sofrido nenhuma derrota durante a fase de grupos da prova.

João Teixeira, jogador português dos ucranianos do Oleksandriya, analisou a eliminação dos quatro clubes lusos na Liga Europa.

João Teixeira, atleta do Oleksandriya

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa decorreu nesta sexta-feira.

