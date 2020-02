Idlib: brusca escalada entre Sírios e Turcos

Migrantes deixam Pazarkule, na Turquia, e caminham rumo ao posto fronteiriço de Kastanies, na Grécia. 28/02/2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

Texto por: Liliana Henriques

A Turquia exigiu nesta Sexta-feira a aplicação imediata pela Rússia de um cessar-fogo em Idlib, região do noroeste da Síria onde 33 soldados turcos foram mortos ontem num ataque aéreo das forças de Damasco com o apoio de Moscovo, as forças turcas tendo ripostado matando 20 combatentes sírios, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.