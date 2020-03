EUA: Buttigieg abandona corrida democrata antes da "Super Tuesday"

©Michael Caterina/South Bend Tribune via USA TODAY NETWORK via R

Buttigieg desistiu da corrida à Casa Branca, mas não de "garantir" que os Estados Unidos terão "um novo Presidente democrata em janeiro". "Super Tuesday" pode ser dicisiva, em que 15 Estados votam para escolher um terço dos delegados, que decidirão vai defrontar Trump.

Pete Buttigieg apareceu como uma estrela na campanha democrata ao ter vencido as primeiras votações no Estado do Iowa, mas este domingo acabou por se retirar após cair na lista de favoritos à corrida. Na Carolina do Sul, acabou mesmo em quarto lugar.

Apesar da "difícil decisão de suspender" a campanha para a Presidência, o político de 38 anos garantiu que fará o que estiver ao seu alcance para "garantir"um "novo Presidente democrata em janeiro".

Pete Buttigieg era o mais jovem na corrida democrata à Casa Branca, que está liderada por homens com mais de 70 anos e a desistência acontece muito próximo da Super Tuesday (Super Terça-Feira), que vai decorrer amanhã (3).

Este é o dia em que mais Estados votam e em que há mais delegados em jogo. Ao todo 14 Estados vão às urnas, e em que se inclui a Califórnia e o Texas, Estados com peso significativo para a nomeação, uma vez que têm maior número de delegados para distribuir (40%).

Na corrida democrata à Casa Branca começaram por ser mais de 20 candidatos, sendo que agora seguem apenas seis democratas: Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar e Tulsi Gabbard.

Joe Biden ganhou as eleições na Carolina do Sul, no sábado passado. Já Sanders ficou à frente em New Hampshire e Nevada, mas ficou no Iowa. Nesta fase, e sobretudo depois da saída de Buttigieg, as preferências democratas parecem girar em torno destes dois candidatos.

