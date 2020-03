Futebol: Luta prossegue entre Petro e 1° de Agosto no Girabola

A 22ª jornada do Campeonato angolano de futebol, o Girabola, decorreu durante o passado fim-de-semana. O Petro de Luanda continua na liderança da prova com dois pontos de vantagem sobre o 1° de Agosto.

O Petro de Luanda venceu nesta 22ª jornada o Recreativo da Caála por 3-0 com golos foram apontados pelo avançado angolano Yano, pelo avançado brasileiro Tony, e pelo médio angolano Dany.

Os Petrolíferos tinham realizado um jogo em atraso durante a semana passada, durante o qual empataram a uma bola na deslocação ao terreno do Progresso, sendo que o único tento foi apontado pelo avançado brasileiro Tony.

Um resultado que permite ao Petro de Luanda permanecer no primeiro lugar no Girabola com 47 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o 1° de Agosto.

O detentor do título de Campeão, o 1° de Agosto, venceu por 2-1 o Cuando Cubango. Os tentos do 1° de Agosto foram apontados pelo defesa Massadila, na própria baliza, e pelo avançado angolano Mabululu. O único golo do Cuando Cubango foi marcado pelo médio angolano Cuca.

Na próxima jornada o Petro de Luanda desloca-se ao terreno do Cuando Cubango, enquanto o 1° de Agosto desloca-se ao terreno do Interclube.

