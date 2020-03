Futebol: Real Madrid venceu FC Barcelona no Clássico espanhol

Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid, apontou o primeiro golo da equipa madrilena no Clássico perante o FC Barcelona.

O Real Madrid recuperou a liderança do campeonato espanhol de futebol, isto após o triunfo por 2-0 frente ao FC Barcelona no Estádio Santiago Bernabéu, na cidade madrilena, num jogo a contar para a 26ª jornada.

Publicidade Continuar a ler

Os madrilenos regressaram ao poder na capital espanhola após um triunfo convincente perante os rivais do FC Barcelona no Clássico da Liga Santander 2019/2020.

O triunfo do Real Madrid apenas começou a desenhar-se na segunda parte com um primeiro tento apontado aos 71 minutos pelo avançado brasileiro Vinícius Júnior.

Os catalães não conseguiram reagir apesar da presença dentro das quatro linhas do capitão argentino, Lionel Messi, sem esquecer a estrela francesa Antoine Griezmann e o defesa luso-cabo-verdiano Nélson Semedo.

O resultado fixou-se em 2-0 aos 90+2 minutos de jogo com um golo apontado pelo avançado da República Dominicana, Mariano Díaz que tinham entrado ao minuto 91 (!)

De notar que este triunfo foi perante um convidado especial para os madrilenos: Cristiano Ronaldo. O internacional português que deixou o Real Madrid no Verão de 2018, regressou pela primeira vez ao Estádio Santiago Bernabéu.

Esta vitória permite ao Real Madrid recuperar a liderança com 56 pontos, à frente do FC Barcelona que conta com 55 pontos.

Na próxima jornada os madrilenos deslocam-se ao terreno do Bétis a 8 de Março, enquanto no sábado 7 de Março os catalães recebem a Real Sociedad.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro