Israel: legislativas para pôr fim à impasse político

Os eleitores israelitas foram, na segunda-feira, às mesas de votos para eleger o seu novo chefe de governo, a fim de pôr um termo ao impasse político, que prevalece no país desde 2019.O Primeiro-ministro cessante, Benyamin Netanyahu,espera conservar o seu cargo,na sequência destas eleições legislativas.Benny Gantz, general na reserva e principal adversário político de Netanyahu, conta com esta terceira disputa eleitoral, para impôr o seu partido centrista, "Azul e Branco", e chefiar o destino de Israel.

As duas anteriores eleições, respectivamente em Abril e Setembro de 2019, não permitiram que Israel obtivesse uma maioria para governar o país do Médio-Oriente.

Benyamin Netanyahu, que chefia o destino do Estado hebraico há mais de uma década graças à alianças com os partidos ortodoxos radicais israelitas, tem perdido terreno devido à escândalos de corrupção, em que ele e a sua esposa estariam alegadamente envolvidos.

A sua imagem de homem forte,precocupado com a segurança do Estado de Israel, foi severamente afectada pelos referidos casos de corrupção.

Segundo os últimos inquéritos de opinião, tanto o Likud de "Bibi" Netanyahu como o Azul e Branco de Benny Gantz não obterão a maioria necessária, no seio da Knesset (Parlamento de Israel), para governar o país nos próximos quatro anos.

Netanyahu, que se encontra no poder desde 2009, não conseguiu uma plataforma de entendimento com o seu rival Gantz, para liderar o destino de Israel, após as duas últimas legislativas de 2019.

As mesas de voto para este terceiro escrutínio legislativo, em menos de um ano, encerram às 22h, hora de Israel e 20 horas GMT.

Os medias serão autorizados, a partir desse momento, a divulgar as primeiras sondagens de bocas de urnas e a prever ou não o fim do impasse político, que prevalece em Israel, cujas consequências têm resultado no abrandamento da economia nacional.

