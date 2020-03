Portugal regista os primeiros casos de covid-19

União Europeia eleva nível de risco devido a coronavírus AFP/File

Texto por: RFI

Os casos positivos são o de dois homens de 33 e 60 anos que foram assistidos no Porto, no norte do país . Ministério da Saúde diz que vai reforçar informação nos voos provenientes de Itália.