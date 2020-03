Futebol: FC Porto na liderança da Liga Portuguesa

O FC Porto venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Santa Clara, num jogo a contar para a 23ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol, e recuperou a liderança no campeonato visto que o Benfica empatou a uma bola frente ao Moreirense.

Reviravolta no campeonato português de futebol. O SL Benfica, que chegou a ter 7 pontos de vantagem sobre o FC Porto, acabou por perder a liderança na classificação após um resultado negativo em casa perante o Moreirense.

Os encarnados empataram a uma bola com a equipa de Moreira de Cónegos. O primeiro golo do jogo foi apontado pelo avançado angolano Fábio Abreu para o Moreirense.

O Benfica, após duas grandes penalidades falhadas pelo médio português Pizzi, marcou na recarga da segunda penalidade... por Pizzi.

Os encarnados, que tinham um ponto de vantagem à entrada para a 23ª jornada, perderam dois pontos e estão agora no segundo lugar com 58 pontos, a um ponto do novo líder, o FC Porto.

FC Porto sem dificuldades frente ao Santa Clara

O Futebol Clube do Porto venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Santa Clara nos Açores. Os golos do jogo foram marcados pelo defesa luso-guineense Wilson Manafá e pelo defesa espanhol Iván Marcano.

O terceiro lugar é ocupado pelo Braga com 43 pontos, isto após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Marítimo. Na quarta posição encontramos o Sporting Clube de Portugal com 39 pontos, mas com um jogo a menos visto que joga nesta terça-feira frente ao Famalicão.

Na próxima jornada o FC Porto recebe o Rio Ave, a 7 de Março pelas 20h30, hora local, enquanto o Benfica desloca-se ao terreno do Vitória de Setúbal no mesmo dia pelas 18h00, hora local.

