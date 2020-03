Síria: Turquia afirma que drones favorecem suas operações em Idlib

Segundo fontes turcas a utilização de drones pelos seus militares nas suas operações contra posições das forças sírias em Idlib, província que o exército da Síria tenta retomar o controlo, contra os jhiadistas.O Ministério da Defesa turco anunciou igualmente, que um avião de combate sírio foi abatido pela força aérea turca. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos,não se sabe exactamente como morreu o piloto sírio. Se morreu quando o seu avião foi alvejado ou posteriormente pelos combatentes da oposição .

As forças governamentais sírias iniciaram no mês de Dezembro a sua operação para retomar a cidade de Idlib, último reduto controlado pelos jihadistas e por grupos de opositores armados, que benenficiam do apoio da Turquia.

Segundo fontes próximas do Ministério da Defesa da Turquia, as operações levadas à cabo pelas forças turcas com drones, contra posições sírias na província de Idlib, têm sido concluídas com grande êxito.

A agência de notícias síria, Sana, confirmou a queda de um avião de combate sírio abatido, segunda mesma, por um míssil turco.

Em contrapartida fontes russas na província de Idlib contestam o sucesso total das operações turcas com drones, como o anunciou o Ministério da Defesa turco.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado na Inglaterra, disse na terça-feira que, um míssil lançado pelas forças sírias atingiu uma zona residencial de Idlib, provocando a morte de nove civis, dos quais, cinco crianças.

Em Damasco, as autoridades sírias informaram que um drone turco foi abatido próximo da cidade de Saraqeb.

A Rússia que apoia o governo sírio rejeitou as acusações de investigadores da ONU, segundo as quais bombardeamentos aéreos efectuados em 2019 pela a aviação russa equivalem a crimes de guerra.

De acordo com a comissão de inquérito da ONU, aviões russos participaram em operações em Idlib e na zona rural de Damasco, nos meses de Julho e Agosto de 2019,no decurso das quais morreram sessenta pessoas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações à imprensa, pôs em causa a objectividade do inquérito realizado entre Julho de 2019 e Janeiro de 2020 , pela comissão da ONU para os direitos humanos na Síria.

Peskov declarou,que a citada comissão não dispôs de informações credíveis no terreno, nem fez nenhuma alusão aos ataques por grupos terroristas operando na região, o que torna tendencioso o relatório da ONU.

