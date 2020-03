Crise migratória: aumenta tensão na fronteira entre a Grécia e a Turquia

Vários migrantes tentam entrar em território da União Europeia ao enfrentar as autoridades gregas, esta quarta-feira, 4 de março de 2020

As autoridades gregas voltaram a lançar gás lacrimogénio sob os migrantes, na fronteira com a Turquia.

Publicidade Continuar a ler

Um grupo de migrantes tentava forçar a entrada pela fronteira de Pazarkule-Kastanies, esta quarta-feira, quando as forças de segurança gregas lançaram gás lacrimogéneo, numa tentiva de os persuadir.

Os relatos são de vários órgãos de comunicação social gregos que, apesar de distantes já que as autoridades turcas ainda não permitem uma aproximação dos jornalistas da fronteira, conseguem avistar colunas de gás e ouvir explosões a um quilómetro da passagem da fronteira de Pazarkule.

Segundo o gabinete do governador da cidade turca de Edirme, as autoridades turcas abriram fogo sob um grupo de migrantes que tentou forçar a passagem para território da União Europeia, esta manhã. A mesma fonte acrescentou que um deles foi mesmo atingido no peito.

No entanto, o governo grego, através do seu porta-voz, Stelios Petsas, veio já garantir que "a Turquia está a divulgar notícias falsas".

A Grécia enfrenta uma intensa pressão nas fronteiras com a Turquia, depois do chefe de Estado deste país, Recep Tayyip Erdogan, ter tomado a decisão de permitir a passagem dos migrantes rumo à União Europeia, numa tentativa de garantir maior apoio ocidental na questão síria.

Em entrevista à RFI, o eurodeputado português do Partido Popular Europeu (PPE), Nuno Melo, considero que é o momento da diplomacia agir, face ao não cumprimento dos acordos celebrados entre a União Europeia e a Turquia.

Nuno Melo, eurodeputado português do PPE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro