ESTADOS UNIDOS

EUA: Michael Bloomberg apoia Joe Biden

Joe Biden (esquerda) e Bernie Sanders (direita), os dois protagonistas do duelo democrata em curso nos Estados Unidos. © AFP/Arquivos

Texto por: Miguel Martins com AFP

Nos Estados Unidos Michael Bloomberg desistiu hoje da sua candidatura para as primárias democratas para apoiar Joe Biden, e isto visando as eleições presidenciais de Novembro. Os resultados decepcionantes do antigo edil de Nova Iorque na chamada "Super terça-feira" que ontem se viveu nos Estados Unidos chegaram para que Bloomberg desistisse.