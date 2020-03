O Covid-19 continua a propagar-se. De acordo com os últimos dados o coronavírus já tirou a vida a perto de 3.300 pessoas e estende-se agora e 84 países.

95.371 casos registados, destes 3.282 mortos, em 84 países e territórios. O coronavírus continua a propagar-se. Esta quinta-feira a Suíça anunciou a primeira morte relacionada com o Covid-19, o Iraque anunciou três. Também a Africa do Sul anunciou ter hoje diagnosticado um primeiro caso do novo coronavírus no seu território.

Em 24h, a lista de vítimas mortais em Itália aumentou substanciamente. Com mais 41 vítimas a lamentar. Itália que é, de resto, o país europeu com mais casos registados (3.089) e que anunciou o encerramento de todas as escolas e universidades até dia 15 de Março numa tentativa de evitar a propagação do vírus.

Entretanto a Organização Mundial de Saúde veio a público lamentar que uma “longa lista” de países não estejam a fazer o suficiente para combater o coronavírus. Insistindo que este é o momento de ir ao “fundo da mobilização”, acrescentando tratar-se de uma “epidemia que ameaça todos os países, ricos e pobres”.

