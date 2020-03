Futebol: FC Porto e SL Benfica não se largam na liga portuguesa

Os jogadores do FC Porto não estavam satisfeitos com o empate a uma bola frente ao Rio Ave.

Statu quo na liderança do campeonato português de futebol: o FC Porto e o SL Benfica empataram nos respectivos jogos da 24ª jornada. Os ‘Dragões’ continuam na liderança com um ponto de vantagem sobre os ‘Encarnados’.

Publicidade Continuar a ler

O Futebol Clube do Porto empatou a uma bola, em casa, frente ao Rio Ave. Os golos do jogo foram marcados pelo defesa congolês Chancel Mbemba para a equipa portuense e pelo avançado iraniano Mehdi Taremi para os vila-condenses.

Um encontro polémico em que os portistas viram um golo ser anulado pelo VAR por causa de um fora-de-jogo de… três centímetros.

Com este resultado o FC Porto prossegue no entanto na liderança com 60 pontos, mais um do que o Benfica.

Benfica voltou a perder pontos

O SL Benfica já não consegue vencer. Nos últimos cinco jogos a contar para o campeonato, os encarnados venceram frente ao Gil Vicente, mas perderam frente ao FC Porto e ao Sporting de Braga, e empataram frente ao Moreirense e ao Vitória de Setúbal na última jornada.

Em Setúbal, os lisboetas sofreram o primeiro golo aos 46 minutos pelo médio brasileiro Carlinhos, antes de empatarem com uma grande penalidade apontada pelo médio português Pizzi aos 51 minutos.

Em jogo também envolto em polémica visto que os encarnados beneficiaram de uma segunda penalidade falhada por… Pizzi aos 76 minutos.

Um empate sem consequências maiores para os benfiquistas visto que o FC Porto também empatou. Na luta pelo titulo as duas equipas continuam separadas por apenas um ponto.

O terceiro lugar é ocupado pelo Braga com 46 pontos, isto após o triunfo por 3-1 frente ao Portimonense. Na quarta posição encontramos o Sporting Clube de Portugal com 42 pontos, isto após a vitória por 2-0 frente ao Desportivo das Aves.

Na próxima jornada o FC Porto desloca-se ao terreno do Famalicão, a 15 de Março pelas 20h00, hora local, enquanto o Benfica recebe o Tondela a 14 de Março pelas 18h00, hora local.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro