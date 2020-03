Estados Unidos:primárias democratas cruciais para Biden e Sanders

Bernie Sanders e Joe Biden apertam as mãos depois de um debate. Na terça-feira, ambos disputam uma etapa crucial das primárias democratas, na corrida à investidura do seu partido para a eleição presidencial americana de Novembro.

Depois de ter relançado a sua campanha na semana passada, com uma vitória significtaiva na chamada "Super Tuesday" o ex-vice-presidende e agora candidato à investidura do Partido democrata Joe Biden, espera que a votação de Terça-feira, em seis estados, consolide a sua liderança em relação ao seu adversário, o senador social-democrata, Bernie Sanders.

As primárias ,do Partido Democrata, encetam nesta terça-feira uma etapa crucial, para a escolha do candidato que representará, frente a Donald Trump,os democratas na eleição presidencial americana de 3 de Novembro.

Uma semana depois da sua significativa recuperação na Super Tuesday, Joe Biden, que encarna a ala de direita dos democratas, espera que, esta noite, ele reforçará a sua corrida para a investidura do Partido, ao vencer as primárias, nomeadamente no Missouri e no Michigan, dois dos seis estados, em que os eleitores começaram a votar nas primeiras horas da manh, para escolher qual será o seu candidato face a Donald Trump, provável representante dos Republicanos em Novembro próximo.

Além do Missouri e do Michigan, a votação decorre igualmente nos estados do Idaho,Mississippi, North Dakota (Dakota do Norte) e Washington. Dos seis estados, o mais importante é o de Michigan, porque detem com 125, o maior número de delegados.

Joe Biden lidera a campanha para a investidura, depois de ter obtido o apoio de 670 delegados, contra 574 a favor de Bernie Sanders.

Embora ambos sejam veteranos septuagenários, Biden e Sanders defendem programas radicalmente opostos.

O ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, representante do establishement, propõe uma plataforma de reformas liberais.

Bernie Sanders defende a implementação de um programa de carácter social democrata, inspirado pelo New Deal implementado sob a égide do Presidente Franklin Delano Roosevelt entre 1933 e 1938, depois da Grande Depressão económica de 1929.

