Futebol: José Mourinho tenta alcançar apuramento na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira 10 de março, decorrem os dois primeiros encontros da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol: RB Leipzig-Tottenham e Valência-Atalanta.

Começam a decorrer os primeiros jogos da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol com o RB Leipzig e o Atalanta a partir com uma pequena vantagem.

Tottenham de Mourinho continua sem avançados

Os ingleses do Tottenham, comandados pelo treinador português José Mourinho, perdeu na primeira mão por 0-1, em casa, frente aos germânicos do RB Leipzig.

Nesta segunda mão os pupilos de José Mourinho terão de vencer o encontro para tentar alcançar o apuramento. No entanto o treinador português não pode contar com três avançados: o sul-coreano Son Heung-min, o britânico Harry Kane e o holandês Steven Bergwijn.

José Mourinho não se mostrou muito preocupado com esta situação em conferência de imprensa: “Estamos confiantes. Estou motivado, calmo e muito positivo. Estamos a perder por 1-0 ao intervalo, assim como também estávamos em Burnley, e ainda temos a segunda parte para jogar. Vamos com tudo aquilo que temos. Como podemos marcar dois golos no mínimo sem Kane, Son e Bergwjin? Não sei, mas há outras formas de os fazer”, concluiu.

Atalanta a um passo dos quartos

Os italianos da Atalanta, que participam pela primeira vez na Liga dos Campeões, esmagaram os espanhóis do Valência por 4-1 na primeira mão.

Na segunda mão que decorre em Espanha, o jogo vai ser à porta fechada devido ao coronavírus, uma situação que não vai ajudar os espanhóis. O médio e capitão da equipa do Valência, Daniel Parejo, afirmou nas redes sociais que “não faz sentido jogar sem público”.

