Japão

Japão assinala 9° aniversário da catástrofe de Fukushima

Áudio 01:30

Polícias assinalam o 9° aniversário da tragédia de Fukushima, neste 11 de Março de 2020 em Namie, perto de Fukushima, no Japão. REUTERS - ATHIT PERAWONGMETHA

Texto por: Liliana Henriques

O Japão assinalou hoje o 9° aniversário do Tsunami que no dia 11 de Março de 2011 provocou a catástrofe da central nuclear de Fukushima. Este ano, a homenagem foi sóbria, o risco de alastramento do coronavírus tendo levado a autoridades a optar pelo cancelamento de vários eventos nomeadamente a cerimónia nacional que todos os anos, desde 2012, é organizada em Tóquio.