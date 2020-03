Liga dos Campeões: PSG com tarefa difícil perante Borussia Dortmund

Neymar (esquerda), avançado brasileiro do PSG, tem a tarefa de levar o PSG ao triunfo, com ou sem o colega de equipa Kylian Mbappé (direita), avançado francês.

Nesta quarta-feira 11 de Março a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol prossegue com mais dois encontros: PSG-Borussia Dortmund e Liverpool-Atlético.

O Paris Saint-Germain recebe hoje, à porta fechada, os germânicos do Borussia Dortmund num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos da Champions.

Um encontro durante o qual está em risco a participação do avançado francês Kylian Mbappé, que está doente e que foi alvo de teste de despistagem ao coronavírus negativo, não estará nas melhores condições para ajudar a equipa. Uma baixa que pode ser de peso, no entanto o PSG pode contar com a estrela brasileira Neymar.

Recorde-se que o Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Borussia Dortmund na primeira mao e acabou por ser derrotado pela formação germânica por 2-1.

Nesse encontro o avançado norueguês de 19 anos apontou dois golos acabando por ser o herói do clube da Alemanha. Estreante na Liga dos Campeões, primeiro com os Austríacos do RB Salzburgo, e desde Janeiro de 2020 com o Borussia Dortmund, o avançado Erling Braut Haaland já marcou 10 golos.

Atlético Madrid com curta vantagem

Os espanhóis do Atlético Madrid deslocam-se ao terreno dos ingleses do Liverpool com uma curta vantagem de 1-0 adquirida na primeira mão na capital espanhola.

Em casa os detentores do título, os britânicos do Liverpool, terão de vencer para seguir em frente na prova e não serem eliminados de forma prematura da competição.

