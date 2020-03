Adiado jogo da Juventus de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões europeus

A propagação da pandemia do coronavírus, os eventos desportivos, após ter sido adiados ou realizados à porta fechada, estão a ser adiados. A UEFA decidiu adiar os dois próximos encontros da Liga dos Campeões europeus de futebol: Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid.

A UEFA, organismo que gere o futebol europeu, confirmou esta quinta-feira, em comunicado, estar a ponderar a suspensão da Liga Europa e da Liga dos Campeões europeus: "Face aos desenvolvimentos da propagação do Covid-19 [...] a UEFA convidou os representantes dos 55 membros das associações, juntamente com os conselhos da Associação Europeia de Clubes das Ligas Europeias, e um representante da FIFPro, para participar em reuniões de videoconferência na terça-feira, dia 17 de Março [...] Em discussão estarão todas as competições nacionais e europeias, incluindo o Euro2020".

No entanto, e antes dessa reunião, a UEFA decidiu desde já adiar os dois próximos jogos da Liga dos Campeões europeus que iam decorrer a 17 de Março: Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid.

Juventus com um caso de coronavírus

A Juventus comunicou na quarta-feira, no seu site oficial, que Daniele Rugani foi diagnosticado com coronavírus. De acordo com o comunicado da formação de Turim, foram já ativados todos os procedimentos de isolamento requeridos por lei. Recorde-se que o defesa italiano Daniele Rugani poderá ter estado em contacto com praticamente todo o plantel da Juventus, já que marcou presença nos treinos da equipa dos últimos dias.

A Juventus também anunciou que o avançado português Cristiano Ronaldo permanecerá no Funchal, na Ilha da Madeira, à espera de novidades relativas à situação em torno do coronavírus: "Cristiano Ronaldo não treinou e permaneceu na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde", pode ler-se no comunicado da Vecchia Signora.

Real Madrid em quarentena

A imprensa espanhola revelou que todas as secções desportivas do Real Madrid foram colocadas em quarentena, depois de ter sido detectado um caso de coronavírus na equipa de basquetebol dos ‘merengues’: "Um jogador da nossa equipa de basquetebol deu positivo. Recomendámos que permaneçam em quarentena, tanto a equipa principal de basquetebol como a de futebol, uma vez que ambas partilham as mesmas instalações na Cidade Real Madrid".

A UEFA adiantou ainda que haverá decisões, “comunicadas oportunamente”, quanto aos outros encontros de dia 18 de Março: Bayern Munique-Chelsea e FC Barcelona-Nápoles.

