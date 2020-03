Liga dos Campeões: PSG nos quartos antes de suspensão da UEFA?

Já são conhecidos mais dois clubes apurados para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Paris Saint-Germain e Atlético Madrid.

O Paris Saint-Germain recebeu e venceu, à porta fechada, por 2-0 os germânicos do Borussia Dortmund num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos da Champions.

Os golos foram apontados pelo avançado brasileiro Neymar aos 28 minutos e pelo defesa espanhol Juan Bernat aos 45+1 minutos.

Dois tentos que foram suficientes visto que na primeira mão os parisienses tinham sido derrotados pela equipa alemã por 2-1.

O Paris Saint-Germain consegue chegar aos quartos-de-final após terem sido eliminados nos oitavos nas três épocas precedentes.

Um apuramento merecido segundo o jornalista desportivo Eric Mendes, que também abordou a possibilidade da suspensão das competições europeias pela UEFA.

Eric Mendes, jornalista desportivo

Atlético Madrid eliminou detentor do título

Os ingleses do Liverpool foram eliminados da Liga dos Campeões, eles que eram os detentores do título. Em casa, em Anfield, os britânicos até começaram bem e estiveram a vencer por 1-0, com um tento apontado pelo médio holandês Georginio Wijnaldum. Um resultado que levou as duas equipas ao nprolongamento visto que os madrilenos tinham vencido em Madrid por 1-0.

O prolongamento acabou por ser fatal ao Liverpool. No entanto até começou novamente da melhor forma: o avançado brasileiro Roberto Firmino marcou o segundo tento aos 94 minutos, o que dava o apuramento aos “Redes” para os quartos. Isto sem contar com a reacção do Atlético Madrid que marcou três golos: o médio espanhol Marcos Llorente bisou (97’ e 105+1’) e o avançado espanhol Álvaro Morata apontou o derradeiro golo (120+1’).

Os espanhóis do Atlético Madrid acabaram por vencer por 2-3 e por alcançar o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus, eliminando o dentetor do título, o Liverpool.

De notar por fim que a UEFA, organismo que gere o futebol europeu, confirmou esta quinta-feira, em comunicado, estar a ponderar a suspensão da Liga Europa e da Liga dos Campeões europeus: "Face aos desenvolvimentos da propagação do Covid-19 [...] a UEFA convidou os representantes dos 55 membros das associações, juntamente com os conselhos da Associação Europeia de Clubes das Ligas Europeias, e um representante da FIFPro, para participar em reuniões de videoconferência na terça-feira, dia 17 de Março [...] Em discussão estarão todas as competições nacionais e europeias, incluindo o Euro2020".

