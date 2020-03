Futebol: UEFA suspende competições europeias

A UEFA, organismo que gere as competições europeias, decidiu suspender todas as competições europeias - Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League.

Com a propagação da pandemia do coronavírus, a UEFA decidiu antecipar as decisões que deveriam ser tomadas na terça-feira 17 de Março e já suspendeu todas as provas europeias de clubes.

Os jogos da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus que ainda não se realizaram foram adiados: Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munique-Chelsea e FC Barcelona-Nápoles.

Na Liga Europa, após a realização de seis dos oito encontros da primeira mão dos oitavos na quinta-feira 12 de Março, todos os jogos estão também suspensos.

No que diz respeito à Youth League, competição de futebol disputada por equipas europeias sub-19, a prova está agora parada nos quartos-de-final.

Juventus com um caso de coronavírus

A Juventus comunicou na quarta-feira, no seu site oficial, que Daniele Rugani foi diagnosticado com coronavírus. De acordo com o comunicado da formação de Turim, foram já ativados todos os procedimentos de isolamento requeridos por lei. Recorde-se que o defesa italiano Daniele Rugani poderá ter estado em contacto com praticamente todo o plantel da Juventus, já que marcou presença nos treinos da equipa dos últimos dias.

A Juventus também anunciou que o avançado português Cristiano Ronaldo permanecerá no Funchal, na Ilha da Madeira, à espera de novidades relativas à situação em torno do coronavírus: "Cristiano Ronaldo não treinou e permaneceu na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde", pode ler-se no comunicado da Vecchia Signora.

Ligas europeias suspendidas

As Ligas europeias, entre elas a portuguesa, a espanhola, a francesa, a italiana e a inglesa, estão todas suspendidas.

O futebol na Europa está parado para as próximas semanas e até Abril visto que no fim deste mês havia compromissos para as selecções nacionais.

