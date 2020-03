UNIÃO EUROPEIA

União Europeia confrontada com cenário equivalente ao de uma guerra

Mário Centeno, líder do Eurogrupo, e ministro português das finanças © AFP/Arquivos

Texto por: RFI

A União Europeia alega que as economias dos 27 estão confrontadas com tempos semelhantes aos de uma guerra. Mário Centeno, ministro português das finanças, coordenador do Eurogrupo, fazia referência ao confinamento imposto a vários países por causa da pandemia do novo coronavírus.