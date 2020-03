Futebol: Euro 2020 adiado para 2021 pela UEFA

As decisões estão tomadas! O Campeonato da Europa de futebol foi adiado de 2020 para 2021, uma decisão tomada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Com a propagação do coronavírus, com a suspensão dos campeonatos nacionais e as competições europeias de clubes, a UEFA não conseguiu evitar um adiamento da prova que devia decorrer neste Verão de 2020 durante os meses de Junho e de Julho.

O Euro’2020 foi adiado para 2021 e vai decorrer de 11 de Junho a 11 de Julho.

O organismo que gere o futebol europeu, a UEFA, está reunida para formalizar várias decisões, no entanto já oficializou o adiamento do Campeonato da Europa de futebol.

Agora a UEFA tem outros assuntos estão em cima da mesa.

Adiamento das finais da Champions e da Liga Europa

Com a suspensão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus e da Liga Europa, a UEFA tem que adaptar as datas e adiar as finais.

Segundo meios de comunicação, a 27 de Junho vai decorrer a final da Liga dos Campeões europeus, em Istambul na Turquia, isto três dias depois da final da Liga Europa, em Gdansk na Polónia.

Copa América também adiada

A outra competição que devia decorrer durante o Verão 2020 também foi adiada. A Copa América, organizada pela Conmebol, confederação sul-americana, vai decorrer na Argentina e na Colômbia com os mesmos grupos, sedes e formato da competição, sendo que a prova seria disputada de 11 de Junho a 11 de Julho de 2021. Os dois países convidados - Austrália e Qatar - também seriam mantidos.

