Futebol: Médio franco-angolano Blaise Matuidi positivo ao Covid-19

Há um segundo caso positivo ao coronavirus no clube italiano da Juventus, é o médio franco-angolano Blaise Matuidi.

Publicidade Continuar a ler

O primeiro caso na Juventus foi anunciado há cerca de uma semana: o defesa italiano Daniele Rugani. Nesta terça-feira o clube italiano divulgou um segundo caso: Blaise Matuidi.

Blaise Matuidi, médio de 32 anos da Juventus, nasceu em Toulouse, em França, mas é descendente de angolanos.

O futebolista passou por vários clubes em França, inclusive o Troyes, o Saint-Étienne e o Paris Saint-Germain, antes de assinar pelo clube de Turim durante o Verão de 2017.

Com o campeonato italiano parado até dia 3 de Abril, os jogadores já estavam em isolamento. O internacional francês, Blaise Matuidi, é o segundo caso positivo na Juventus, no entanto o número de casos no futebol não param de aumentar.

Recorde-se que o internacional português, Cristiano Ronaldo, jogador dos ‘Bianconeri’ se encontra na Madeira em isolamento e sem sintomas. O avançado não tenciona regressa a Turim por enquanto.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 2500 mortos em Itália e quase 32 mil infetados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro