Brasil

Coronavírus assusta vários Estados do Brasil

Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sob a ameaça do novo coronavírus © rfi/Pierre Le Duff

Texto por: RFI

No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado a 25 de Fevereiro. Hoje são mais de 300 os casos confirmados. A primeira morte causada pelo vírus aconteceu nesta terça-feira em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro minimizou até agora a pandemia, mas os governadores e autarcas das cidades atingidas começaram a tomar medidas para evitar a aglomeração de pessoas. É o caso no Rio de Janeiro, segunda cidade com mais casos, 31 até agora.