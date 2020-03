EUA: Joe Biden mantém posição de favorito

O antigo vice-presidente norte-americano venceu, esta terça-feira, as primarias democráticas na Florida, Illinois e Arizona. Joe Biden mantém a posição de grande favorito para defrontar Donald Trump nas eleições presidenciais de 3 de Novembro.

De acordo com as projecções dos principais órgãos de comunicação norte-americanos, o antigo vice-presidente Joe Biden venceu, esta terça-feira, a primaria democrática na Florida, Illinois e Arizona contra o seu rival Bernie Sanders.

No dia em que o número de mortos devido novo coronavírus ultrapassou a barreira da centena e atingindo todo o país, a votação nos três estados ficou ainda marcada pela anulação de comícios, votações adiadas e por discursos virtuais.

Joe Biden dirigiu-se aos norte-americanos através de um discurso que foi transmitido online. O candidato democrata tentou tranquilizar os americanos face à ameaça do novo coronavírus e tentou seduzir os eleitores do adversário Bernie Sanders, fazendo alusão aos temas que marcam a campanha do senador, como a saúde e as alterações climáticas.

O Estado de Ohio, que deveria ter ido a votos ontem, decidiu anular o escrutínio devido ao Covid-19. Louisiana, Georgia, Kentucky e Maryland também já tinham adiado os escrutínios para Maio e Junho.

Joe Biden mantém a posição de grande favorito, com 1.147 delegados, contra 861 de Bernie Sanders, para defrontar Donald Trump nas eleições presidenciais de 3 de Novembro.

