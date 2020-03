Coreia do Norte/Política

Coreia do Norte efectua novos ensaios de mísseis

o líder norte-coreano, Kim Jong-Un. STR / KCNA VIA KNS / AFP

Texto por: RFI

A Coreia do Norte lançou no sábado, para o mar do Japão,dois mísseis de curto alcance, que segundo os especialistas podem ser de concepção balística. Segundo fontes do exército sul-coreano,os mísseis foram lançados da província de Pyongan do Norte,no oeste do país. Os sul-coreanos consideraram inapropriado o ensaio em questão, numa altura em que o mundo enfrenta a crise do Covid-19, novo coronavírus. Até a data, a Coreia do Norte não divulgou a existência de casos de Covid-19 no seu território.