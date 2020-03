França/Relações internacionais

Irão liberta investigador francês

Fariba Adelkhah e Roland Marchal,libertado na sexta-feira pelas autoridades iranianas. Sciences Po

Texto por: RFI

O investigador francês Roland Marchal foi libertado pelas autoridades iranianas depois de nove meses e meio de prisão no país do Médio-oriente. A notícia da sua libertação foi divulgada num breve comunicado do governo francês. Marchal tinha sido detido simultâneamente com a sua companheira Fariba Adelkhah, investigadora francesa de origem iraniana. As autoridades francesas exortaram as suas homólogas iranianas a libertar igualmente Fariba Adelkhah.