Itália

Covid-19: Itália, país com mais de 6800 mortos, dividida entre Norte e Sul

Equipas médicas têm estado sobrecarregadas com os casos de coronavírus. © REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Texto por: Marco Martins

O Covid-19 já fez mais de 6800 mortos em Itália, é o país com a maior taxa de mortalidade. No entanto a situação é algo particular no país visto que as zonas mais atingidas são as regiões do Norte enquanto o Sul tem sido poupado.