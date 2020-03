Covid-19: Jogos Olímpicos de Tóquio podem ser adiados

Canadá, Austrália, Suíça e Noruega, estes quatro países decidiram tomar uma decisão firme: não enviar atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio se a competição decorrer durante o Verão de 2020. Posições que levam o COI a pensar no adiamento do evento.

Publicidade Continuar a ler

Há cerca de uma semana, perante os adiamentos de vários eventos desportivos, o Comité Olímpico Internacional decidiu tomar uma decisão sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, no Japão, daqui um mês.

Esta decisão não caiu bem no seio dos diferentes Comités Olímpicos.

A primeira reacção veio do Canadá que anunciou que nenhum atleta canadiano estaria disponível para participar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos.

Esta decisão acabou por ser seguida por outros Comités: Austrália, Suíça e Noruega admitiram não enviar nenhum atleta se o evento decorresse durante este Verão.

Outros países decidiram ter uma posição de diálogo com o Comité Olímpico Internacional. Os Estados Unidos e a Polónia pediram ao COI um adiamento dos Jogos Olímpicos, tentando a via do diálogo. Isto sem contar com as diferentes federações desportivas que também pediram o adiamento do evento.

Quanto à China afirmou que não vai boicotar a prova e que vai seguir as indicações do Comité Olímpico Internacional.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro