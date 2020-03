Jogos Olímpicos foram adiados para 2021 por causa de Covid-19

O Comité Olímpico Internacional cedeu à pressão de vários países e acabou por aceitar o pedido de adiamento emitido pelo Governo japonês, isto por causa da propagação do Covid-19, bem como do confinamento actual de muitos atletas que não poderiam estar preparados para o evento.

Os Jogos Olímpicos foram adiados para 2021, mas não “depois do verão de 2021”, eis a decisão tomada nesta terça-feira pelo Comité Olímpico Internacional.

COI cedeu à pressão

Há poucos dias, perante os adiamentos de vários eventos desportivos, o Comité Olímpico Internacional decidiu tomar uma decisão sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, no Japão, daqui um mês. Esta decisão não caiu bem no seio dos diferentes Comités Olímpicos.

A primeira reacção veio do Canadá que anunciou que nenhum atleta canadiano estaria disponível para participar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos.

Esta decisão acabou por ser seguida por outros Comités: Austrália, Suíça e Noruega admitiram não enviar nenhum atleta se o evento decorresse durante este Verão.

Outros países decidiram ter uma posição de diálogo com o Comité Olímpico Internacional. Os Estados Unidos e a Polónia pediram ao COI um adiamento dos Jogos Olímpicos, tentando a via do diálogo. Isto sem contar com as diferentes federações desportivas que também pediram o adiamento do evento.

Governo japonês fez pressão

Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, pediu esta terça-feira que os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, com início previsto para 24 de julho, fossem adiados por causa da pandemia do novo coronavírus.

Perante esta tomada de posição do país organizador, Thomas Bach, Presidente do COI, não teve outra solução a não ser o adiamento dos Jogos Olímpicos de 2020.

No entanto o Comité Olímpico Internacional lembrou que as Olimpíadas não poderão decorrer além do Verão de 2021.

