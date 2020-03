Covid-19: Jair Bolsonaro quer reabertura das escolas e das lojas no Brasil

Perante o novo coronavirus, cada Estado tem optado por opções diferentes. A China, primeiro país infectado, apostou no confinamento total, na Europa a estratégia é um confinamento quase absoluto, e nos países da América do Sul e do Norte mantém-se a divisão entre confinamento e escassas restrições.

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, por seu lado, quer o fim do confinamento total imposto por vários Estados do país.

Em mensagem à nação, Jair Bolsonaro foi claro na suas intenções: «O vírus chegou e está a ser enfrentado por nós. Brevemente passará. (A) Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o encerramento do comércio e o confinamento em massa», concluiu.

O Presidente brasileiro assume a sua determinação, exige que as escolas e as lojas abram, e que o confinamento total não seja automaticamente a solução utilizada para combater a pandemia do Covid-19. Aliás no seu discurso lembrou que «o grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos. Então, porquê fechar escolas ?», questionou Jair Bolsonaro.

O Presidente do Brasil tem tido um discurso algo parecido com o do Presidente norte-americano, Donald Trump, que também pediu o fim do confinamento e exigindo o regresso ao trabalho.

Neste momento o Brasil conta com mais de 2 200 casos confirmados e com 47 mortes.

