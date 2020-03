Covid-19: Mundo ultrapassou os 20 mil mortos devido à pandemia

O balanço mundial de mortos, devido à pandemia do novo coronavírus, ultrapassou nesta quarta-feira 25 de Março as 20 mil vítimas.

Publicidade Continuar a ler

A barreira das 20 mil mortes relacionadas com o Covid-19 foi ultrapassada. O país com o maior número de mortos é a Itália, com 7 503, quase o dobro do segundo classificado nesta contagem macabra, a Espanha que contabiliza hoje um total de 3 434 vítimas.

O território espanhol é o segundo país europeu, e mundial, a ultrapassar a China que tem contabilizado menos mortos diariamente, cifrando-se em 3 281 o número total.

Em França o Covid-19 fez 231 mortos em 24 horas, num total de 1 331 mortes desde o início da epidemia.

Mais de 460 mil pessoas infectadas

A nível mundial o número também quebrou mais uma barreira: 460 mil casos confirmados. O território chinês ainda continua a ser o país com o maior número de pessoas infectadas com 81 218, à frente da Itália com 74 386 e dos Estados Unidos com 64 671.

Aliás pelo terceiro dia consecutivo o território norte-americano é o país com o maior número de casos em 24 horas: 9 815. Isto após dois dias consecutivos com mais de 10 mil novos casos.

São Tomé e Príncipe, último país da África Lusófona sem casos

Moçambique, cinco casos, Cabo Verde com quatro, Angola com três e Guiné-Bissau com dois, já têm casos confirmados e as autoridades cabo-verdianas deploram uma morte no arquipélago.

O único país da África Lusófona sem casos é São Tomé e Príncipe. Uma excepção a nível mundial visto que 196 países contam com casos confirmados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro