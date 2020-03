Estados Unidos/Saúde

Estados Unidos torna-se novo epicentro de coronavírus com mais de 84 mil casos

O Presidente dos Estados Unidos,Donald Trump durante uma conferência de imprensa, na Casa Branca.20 de Março de 2020. AFP

Texto por: RFI

Com um número superior a oitenta mil infectados e mais de mil mortos, os Estados Unidos tornou-se o país onde o Covid-19 regista uma propagação rápida. A China, onde a epidemia recua, as autoridades de Pequim propuseram a sua ajuda as suas homólogas americanas, não obstante as querelas que têm caracterizado nos últimos meses,as relações entre os dois países, assim como o facto de o Presidente Trump ter afirmado, que o Covid-19 é um vírus chinês.