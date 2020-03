Covid-19: Itália ultrapassou a barreira dos 10 mil mortos

Itália ultrapassou uma barreira macabra no sábado 28 de Março com mais de 10 mil mortos. O território italiano é o país com o maior número de vítimas por causa do Covid-19.

Publicidade Continuar a ler

199 países e territórios estão hoje contaminados pela pandemia do Covid-19. O número de casos confirmados também continua a aumentar, tendo já ultrapassado os 670 000 infectados.

Itália ultrapassou os 10 000 mortos

Itália continua numa situação dramática, tendo ultrapassado os 10 000 mortos. Espanha segue nesta classificação macabra com 5 982 mortes, à frente da China com 3 300.

A França contabiliza neste momento 2 314 mortos, enquanto os Estados Unidos têm 2 211 mortes. O país africano com mais mortos é o Egipto que tem 36, à frente da Argélia com 29 e de Marrocos com 25.

No total o mundo conta mais de 31 000 mortes.

Estados Unidos com mais de 123 mil casos

Pelo sexto dia consecutivo os Estados Unidos ultrapassaram os 10 mil casos, tendo-se fixado em 19 302, um recorde, no sábado. No total são mais de 123 mil pessoas infectadas no país. Itália está no segundo lugar com 92 472 e a China ocupa a terceira posição com 81 439.

Estas três Nações são as únicas a terem ultrapassado os 80 mil casos.

De notar que em França o número de casos aponta agora para os 37 575, enquanto o primeiro país africano é a África do Sul com 1 187 infectados.

No total o mundo conta mais de 660 000 casos.

140 mil pessoas curadas

Lembramos também que mais de 140 mil pessoas se curaram após terem sido infectadas pelo novo coronavírus.

A China é quem contabiliza o maior número de pessoas que recuperaram da doença com mais de 75 mil. Espanha e Itália seguem com mais de 12 mil.

5 700 pessoas também recuperaram em França, enquanto o Egipto é o país africano com o maior número de pessoas curadas com 121, à frente da Argélia e da África do Sul com 31.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro