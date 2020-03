Coronavírus

Mundo do Futebol tenta atenuar perdas financeiras com reduções de salários

Os jogadores da Juventus, inclusive o português Cristiano Ronaldo (esquerda), e o treinador italiano Sarri aceitaram reduzir os salários. © AFP/File

Texto por: Marco Martins

O mundo do futebol, como qualquer actividade que gera dinheiro e emprega pessoas, começa a sentir os efeitos do confinamento visto que em quase todas as partes do mundo não se pratica futebol e os estádios se encontram vazios. As consequências são perdas de rendimentos.