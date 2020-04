G20 reúne-se para enfrentar consequências de epidemia de Covid-19

O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, em Riade, no passado dia 22 de Fevereiro durante uma reunião com os seus homólogos do G20. REUTERS/Ahmed Yosri

Texto por: RFI

Os ministros das Finanças do G20 reuniram-se nesta terça-feira, por videoconferência para debater sobre as medidas a adoptar, de forma a enfrentar as consequências da cise do coronavírus, sobretudo no que diz respeito às economias dos países mais frágeis.