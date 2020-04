Portugal rejeita incidente diplomático com Venezuela

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, rejeitou, esta quarta-feira, que a colisão entre um navio com pavilhão português e uma lancha da Marinha de Guerra venezuelana seja um incidente diplomático. Portugal está disponível para investigar o caso.

"O incidente que envolveu um navio privado sob pavilhão português e uma lancha da Marinha da Venezuela não é um incidente entre Estados e o que os Estados devem fazer é colaborarem entre si para que a verdade seja apurada. Do ponto de vista do Estado português há toda a disponibilidade para essa colaboração", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, citado pela agência Lusa.

Esta terça-feira, o Ministério da Defesa da Venezuela anunciou que um navio da Marinha venezuelana naufragou, na segunda-feira, depois de uma colisão com o cruzeiro de bandeira portuguesa “Resolute”, a norte da ilha de La Tortuga, a 181 quilómetros a nordeste de Caracas. No mesmo dia, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o cruzeiro português de ter realizado um acto de “terrorismo e pirataria” contra o navio da Marinha venezuelana. Nicolás Maduro instou as autoridades do Curaçau - o território holandês onde o navio está ancorado - para investigarem o que definiu como “acto de pirataria internacional”.

De acordo com o Ministério da Defesa da Venezuela, a lancha da Guarda Costeira “Naiguatá GC-23” realizava “tarefas de patrulhamento marítimo” no mar territorial venezuelano, quando “foi atingida pelo navio de passageiros ‘Resolute’ (122 metros de comprimento e 8.300 toneladas de deslocamento), de bandeira portuguesa”.

Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela comunicou o sucedido à Embaixada de Lisboa em Caracas, através de uma nota verbal. Em resposta, Augusto Santos Silva disse: "Nós responderemos tão breve quanto possível à nota verbal da Venezuela. Este incidente, qualquer que seja a sua natureza é um incidente que não deve perturbar as relações de Estado a Estado, entre a Venezuela e Portugal, quanto mais tratando-se de um navio privado e de um incidente isolado cujas responsabilidades podem e devem ser apuradas."

